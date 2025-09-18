Enem 2025: dicas essenciais para melhorar sua nota na Redação

A redação do Enem 2025 continua sendo um dos maiores desafios para os candidatos, representando uma parte significativa da nota final do exame.
Mais do que demonstrar domínio da língua portuguesa, a prova avalia a capacidade de argumentação, coerência, coesão e, principalmente, a habilidade do estudante em propor soluções para problemas sociais.
Para se destacar, é fundamental seguir algumas estratégias práticas:
1. Entenda a estrutura exigida
A redação do Enem segue o modelo dissertativo-argumentativo. Isso significa que o candidato deve apresentar uma introdução clara, desenvolver argumentos consistentes ao longo dos parágrafos e finalizar com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Planejar a estrutura antes de começar a escrever ajuda a manter a coerência e evita fugas do tema.
2. Pratique com temas anteriores
Uma das melhores formas de se preparar é conhecer os temas de redação dos últimos anos. Entre eles estão assuntos como desafios para a valorização da herança africana, violência contra a mulher, intolerância religiosa e acesso à cidadania.
Treinar com esses temas ajuda a entender a abordagem esperada pelos corretores e amplia o repertório cultural e social.
3. Desenvolva repertório de argumentos
Uma boa redação do Enem precisa ir além da opinião pessoal. É importante utilizar dados, exemplos históricos, referências culturais e situações do cotidiano que sustentem a argumentação. Quanto mais diversificado e pertinente for o repertório, mais completa e convincente será a redação.
4. Revise com atenção
Erros de ortografia, concordância e pontuação podem comprometer a nota. Reserve alguns minutos para revisar o texto, corrigir falhas gramaticais e ajustar a coesão e a coerência. Uma leitura atenta garante que a mensagem seja transmitida de forma clara e objetiva.
5. Treine o tempo de prova
O Enem é uma maratona de conhecimentos, e controlar o tempo é essencial. Reserve cerca de 30 a 40 minutos para escrever a redação, deixando alguns minutos finais para revisão. Esse treino ajuda a evitar pressa e nervosismo no dia da prova.
Especialistas reforçam que mais importante do que “acertar” o tema é dominar a técnica da redação e praticar com regularidade.
Seguindo essas dicas e mantendo disciplina nos estudos, os candidatos aumentam significativamente as chances de obter uma pontuação alta na redação do Enem 2025, abrindo portas para o ingresso em universidades e programas de ensino superior em todo o país.