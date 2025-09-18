ENEM 2025

Enem 2025: dicas essenciais para melhorar sua nota na Redação

Descubra dicas práticas para organizar argumentos, revisar textos e treinar técnicas que ajudam a conquistar uma pontuação alta na Redação do Enem.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 18/09/2025 às 17:43
rafapress/Istock
Mulher estudando e escrevendo em caderno em casa FOTO: rafapress/Istock

A redação do Enem 2025 continua sendo um dos maiores desafios para os candidatos, representando uma parte significativa da nota final do exame.

Mais do que demonstrar domínio da língua portuguesa, a prova avalia a capacidade de argumentação, coerência, coesão e, principalmente, a habilidade do estudante em propor soluções para problemas sociais.

Para se destacar, é fundamental seguir algumas estratégias práticas:

1. Entenda a estrutura exigida

A redação do Enem segue o modelo dissertativo-argumentativo. Isso significa que o candidato deve apresentar uma introdução clara, desenvolver argumentos consistentes ao longo dos parágrafos e finalizar com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Planejar a estrutura antes de começar a escrever ajuda a manter a coerência e evita fugas do tema.

2. Pratique com temas anteriores

Uma das melhores formas de se preparar é conhecer os temas de redação dos últimos anos. Entre eles estão assuntos como desafios para a valorização da herança africana, violência contra a mulher, intolerância religiosa e acesso à cidadania.

Treinar com esses temas ajuda a entender a abordagem esperada pelos corretores e amplia o repertório cultural e social.

3. Desenvolva repertório de argumentos

Uma boa redação do Enem precisa ir além da opinião pessoal. É importante utilizar dados, exemplos históricos, referências culturais e situações do cotidiano que sustentem a argumentação. Quanto mais diversificado e pertinente for o repertório, mais completa e convincente será a redação.

Leia Também

4. Revise com atenção

Erros de ortografia, concordância e pontuação podem comprometer a nota. Reserve alguns minutos para revisar o texto, corrigir falhas gramaticais e ajustar a coesão e a coerência. Uma leitura atenta garante que a mensagem seja transmitida de forma clara e objetiva.

5. Treine o tempo de prova

O Enem é uma maratona de conhecimentos, e controlar o tempo é essencial. Reserve cerca de 30 a 40 minutos para escrever a redação, deixando alguns minutos finais para revisão. Esse treino ajuda a evitar pressa e nervosismo no dia da prova.

Especialistas reforçam que mais importante do que “acertar” o tema é dominar a técnica da redação e praticar com regularidade.

Seguindo essas dicas e mantendo disciplina nos estudos, os candidatos aumentam significativamente as chances de obter uma pontuação alta na redação do Enem 2025, abrindo portas para o ingresso em universidades e programas de ensino superior em todo o país.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

cronograma de estudos Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.