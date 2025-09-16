ENEM 2025

Enem 2025: dicas valiosas para se dar bem na Redação

A redação é decisiva no Enem e pode garantir sua vaga. Veja dicas práticas para estruturar o texto e propor soluções consistentes.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 16/09/2025 às 16:17 | Atualizado em 16/09/2025 às 16:24
Andrey Popov/Istock
Gramática de roteiro e edição ortográfica FOTO: Andrey Popov/Istock

A redação é considerada uma das etapas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com peso significativo na nota final, ela pode ser o diferencial para garantir a tão sonhada vaga em cursos disputados nas universidades.

Pensando nisso, reunimos dicas valiosas para se dar bem na Redação do Enem 2025 e conquistar uma boa pontuação.

1. Conheça a estrutura da redação

O formato exigido é o dissertativo-argumentativo. Nele, o candidato deve apresentar uma introdução clara, desenvolver dois ou três parágrafos com argumentos consistentes e encerrar com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

2. Esteja atento aos temas sociais

Historicamente, os temas da redação do Enem abordam questões de impacto social, cultural ou científico. Revisar os assuntos mais discutidos no país, como diversidade, cidadania e desafios sociais, é essencial para não ser pego de surpresa.

3. Pratique conectivos e coesão

O uso adequado de conectivos é fundamental para garantir clareza e fluidez. Expressões como “além disso”, “no entanto” e “portanto” ajudam a estruturar melhor os argumentos e mostram domínio da norma culta.

Leia Também

4. Proposta de intervenção bem fundamentada

Ao final do texto, o candidato precisa apresentar uma solução viável para o problema discutido. Ela deve ser detalhada e incluir agentes responsáveis (como governo, sociedade civil ou instituições), ações práticas e resultados esperados.

5. Leia e escreva com frequência

A prática constante é indispensável. Ler artigos de opinião, reportagens e ensaios ajuda a expandir o repertório sociocultural, enquanto a produção de textos semanais permite que o estudante desenvolva ritmo e organização de ideias.

O diferencial da preparação

Segundo especialistas, uma boa preparação para a redação envolve tanto o treino técnico quanto o domínio de conteúdos sociais relevantes. Quem pratica com regularidade consegue chegar na hora da prova mais confiante e seguro para argumentar.

Com dedicação, organização e prática, é possível alcançar uma nota alta e usar a redação como um trunfo na disputa por vagas nas universidades em 2026.

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

