Enem 2025: descubra os assuntos que mais caem em todas as áreas

Veja os temas mais cobrados em Linguagens, Humanas, Natureza e Matemática e monte um cronograma de estudos mais eficiente para o Enem 2025.

Publicado em 16/09/2025 às 16:39
Alunos escrevendo e lendo exercícios de respostas de exames em sala de aula FOTO: Istock

Com a proximidade do Enem 2025, muitos candidatos se perguntam quais conteúdos merecem maior atenção nos estudos.

Embora o exame seja amplo e interdisciplinar, alguns temas aparecem com mais frequência e se tornam fundamentais na preparação estratégica.

Conhecer esses tópicos recorrentes pode fazer a diferença no desempenho final.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Na área de Linguagens, a interpretação de textos continua sendo o ponto central. Questões sobre gêneros textuais, funções da linguagem, intertextualidade e variações linguísticas aparecem praticamente todos os anos.

Além disso, a prova costuma cobrar literatura brasileira, especialmente obras modernistas, e conhecimentos básicos de gramática contextualizada.

Ciências Humanas e suas Tecnologias

História e Geografia trazem temas recorrentes como Brasil Colônia, escravidão, movimentos sociais, geopolítica, globalização e meio ambiente.

Filosofia e Sociologia geralmente cobram conceitos de cidadania, ética, direitos humanos e teorias de pensadores clássicos e contemporâneos. A interpretação de gráficos e mapas também é bastante presente.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Entre os conteúdos mais frequentes estão energia, ecologia, química ambiental, funções orgânicas, eletricidade, óptica e genética.

As questões costumam relacionar teoria científica a problemas do cotidiano, exigindo do candidato não apenas memorização, mas capacidade de aplicar conceitos a situações práticas.

Leia Também

Matemática e suas Tecnologias

A prova de Matemática é conhecida pela presença constante de temas como razão e proporção, porcentagem, estatística, probabilidade, geometria espacial e análise de gráficos.

O raciocínio lógico e a interpretação de dados são indispensáveis, já que muitas questões exigem leitura cuidadosa dos enunciados antes do cálculo.

Estratégia de preparação

Segundo professores especializados, a chave está em revisar esses assuntos de maior incidência, mas sem negligenciar o restante do conteúdo.

O Enem valoriza a interdisciplinaridade, por isso o estudante deve estar preparado para enfrentar questões que dialogam entre áreas diferentes.

Com as provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro de 2025, ainda há tempo para organizar um cronograma eficiente. Apostar nos temas recorrentes pode ser o diferencial para conquistar uma boa nota e garantir o acesso ao ensino superior.

