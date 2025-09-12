ENEM 2025

Enem 2025: o que fazer para arrasar em Ciências da Natureza?

Saiba quais conteúdos priorizar, como estudar e quais estratégias usar para conquistar uma boa nota na prova de Ciências da Natureza do Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/09/2025 às 16:00 | Atualizado em 16/09/2025 às 15:58
Andrey Popov/istock
Imagem ilustra mãos escrevendo em estudos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 está cada vez mais próximo, e uma das áreas que mais gera dúvidas entre os candidatos é Ciências da Natureza.

A prova, que engloba questões de Química, Física e Biologia, exige mais do que apenas decorar fórmulas e conceitos: é necessário interpretar, relacionar conteúdos e aplicá-los em situações práticas do dia a dia.

Nos últimos anos, o Inep tem priorizado enunciados contextualizados, conectando temas científicos a problemas ambientais, avanços tecnológicos e saúde pública. Por isso, a habilidade de interpretar gráficos, tabelas e experimentos se tornou fundamental.

O que estudar em Ciências da Natureza?

  • Biologia: ecologia, genética, biotecnologia, evolução e fisiologia humana.
  • Química: química orgânica, estequiometria, equilíbrio químico e meio ambiente.
  • Física: eletricidade, mecânica, óptica e termodinâmica.

Além dos conteúdos, o Enem costuma valorizar questões interdisciplinares, como a relação entre química e biologia na alimentação, ou entre física e tecnologia no uso de energias renováveis.

Como se preparar melhor

Especialistas em educação recomendam três passos essenciais:

  • Praticar questões anteriores para se familiarizar com a linguagem da prova.
  • Montar resumos e mapas mentais para organizar os conteúdos de forma visual.
  • Estudar por meio de atualidades relacionadas à ciência, como mudanças climáticas, vacinas e novas tecnologias.

Com uma preparação direcionada, é possível transformar essa área, considerada desafiadora por muitos candidatos, em uma grande oportunidade para conquistar uma nota mais alta.

Autor

Jefferson Albuquerque
