Bambá de couve: receita de mingau salgado de fubá ideal para o frio

Nada melhor do que preparar uma 'sopa' simples e saborosa com pouco ingredientes para confortar no frio.

Mas, antes de tudo, aprenda mais a seguir sobre esse prato saboroso.

O que é bambá de couve?

Originário das Minas Gerais, especialmente das cidades históricas de Ouro Preto e Diamantina, o bambá de couve transcende a simplicidade dos seus ingredientes.

É um prato que carrega consigo a história e a tradição da culinária mineira, perfeito para aquecer os dias mais frios.

Receita de bambá de couve



Imagem de sopa de couve - Freepik

Ingredientes:

1 xícara de chá de fubá torrado



1 molho de couve rasgado em tiras finas



250g de carne de porco (opcional, pode ser costelinha, linguiça defumada ou bacon)



3 copos de água (ou caldo de carne/legumes para um sabor mais intenso)



Alho, sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo:

Refogue a carne: se optar por usar carne de porco, corte-a em cubos pequenos e refogue em uma panela com alho e sal até dourar. Reserve.

Prepare o mingau: na mesma panela, adicione o fubá torrado e a água (ou caldo). Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre para não empelotar, até obter uma consistência cremosa e homogênea.

Adicione a couve: acrescente a couve rasgada e a carne reservada (se estiver usando). Cozinhe por mais alguns minutos, até a couve murchar e incorporar ao mingau.

Tempere e sirva: ajuste o sal e a pimenta a gosto. Sirva o bambá de couve bem quente, acompanhado de queijo curado ralado ou torresmo para uma experiência ainda mais autêntica.

Tempo de Preparo:

Preparo: 15 minutos



15 minutos Cozimento: 25 minutos



25 minutos Tempo Total: 40 minutos

