Na correção de Linguagens, vale a opção de língua estrangeira registrada pelo participante durante a inscrição. O edital do Enem 2026 determina que o candidato responda às questões de inglês ou de espanhol conforme essa escolha.

Embora o caderno apresente os dois conjuntos, a prova considerada é a que corresponde ao idioma selecionado no sistema. A opção não é definida pela ordem em que o participante resolveu as questões nem pelo conjunto em que acredita ter acertado mais.

A língua estrangeira integra a prova de Linguagens, que tem 45 questões ao todo. O exame também é composto por outras três provas objetivas, com 45 itens cada, além da redação em língua portuguesa.

Essa etapa foi realizada no primeiro domingo da aplicação regular. O calendário completo do Enem 2026 teve provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

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Escolha feita na inscrição orienta a correção

O candidato pode usar sua anotação para conferir o desempenho, mas deve comparar o gabarito somente com as cinco questões do idioma que selecionou ao se inscrever.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, a correção da língua estrangeira considera o idioma escolhido na inscrição: inglês ou espanhol.

Para mais informações, consulte o site do Inep.