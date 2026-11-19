O participante inscrito como treineiro não receberá a nota no mesmo momento dos demais candidatos do Enem 2026. O edital prevê que esse resultado seja divulgado 60 dias depois da publicação geral das notas do exame.

É considerado treineiro quem tinha menos de 18 anos no primeiro dia de aplicação e concluirá o ensino médio depois do ano letivo de 2026. A participação dessa pessoa tem finalidade exclusiva de autoavaliação de conhecimentos.

Por esse motivo, o resultado do treineiro não pode ser usado para certificação do ensino médio, acesso à educação superior ou programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, segundo o edital.

O Enem regular foi realizado em 8 e 15 de novembro de 2026. Como o Inep ainda divulgará a data do resultado geral, não é possível transformar o prazo de 60 dias em uma data específica neste momento.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Prazo começa depois do resultado geral

A contagem prevista no edital não parte do segundo domingo de prova. Os 60 dias começam após a divulgação dos resultados do exame para os participantes que não fizeram a prova como treineiros.

Resumo

o Enem 2026 regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. A nota do treineiro será divulgada 60 dias após o resultado geral e servirá somente para autoavaliação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.