Quem não alcançar os mínimos em todas as provas ainda poderá pedir uma declaração parcial de proficiência nas áreas em que cumprir os critérios do Enem 2026. O documento é diferente do certificado de conclusão do ensino médio.

Em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, o participante precisa obter pelo menos 450 pontos na área para solicitar a declaração correspondente. Cada resultado é analisado separadamente.

Para a declaração parcial em Linguagens, a exigência combina duas notas: no mínimo 450 pontos na prova objetiva e 500 pontos na redação. O edital orienta o interessado a procurar uma das instituições certificadoras divulgadas pelo Inep.

As provas regulares do exame ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. A declaração parcial só poderá ser solicitada depois que o participante conhecer suas notas e verificar em quais áreas atingiu os mínimos.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Documento não equivale ao certificado completo



A declaração registra a proficiência alcançada em determinada área. A emissão cabe às instituições certificadoras; o Inep organiza o exame, mas não emite a declaração parcial.

Resumo

o Enem 2026 regular foi realizado em 8 e 15 de novembro de 2026. A declaração parcial exige 450 pontos na área; em Linguagens, também são necessários 500 pontos na redação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.