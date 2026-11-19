A nota do Enem 2026 poderá ser usada para obter o certificado de conclusão do ensino médio. Para isso, o participante precisa atingir no mínimo 450 pontos em cada uma das quatro áreas de conhecimento e pelo menos 500 pontos na redação.

O edital também exige que a pessoa tenha 18 anos completos até o primeiro dia de prova e não tenha concluído o ensino médio nem seja concluinte em 2026. A emancipação legal não altera a idade mínima prevista para essa finalidade.

Quem indicou a certificação durante a inscrição e alcançar todas as notas mínimas terá o certificado emitido pelo Instituto Federal de São Paulo e disponibilizado no sistema de certificação digital, em data ainda a ser informada pelo Inep.

As provas regulares foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. A regra de certificação depende do resultado individual e não deve ser confundida com a simples participação nos dois domingos.

Como calcular a nota do Enem com peso?

É preciso alcançar todos os mínimos

Uma nota suficiente em apenas parte das áreas não gera o certificado completo. O participante deve cumprir os requisitos pessoais e atingir os mínimos exigidos em cada prova objetiva e na redação.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, a certificação exige 450 pontos em cada área, 500 na redação e atendimento aos critérios de idade e escolaridade do edital.

Para mais informações, consulte o site do Inep.