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ENEM 2026

Enem 2026: celular pode eliminar mesmo dentro do envelope?

Aparelho deve ficar totalmente desligado; toque ou alarme durante a aplicação pode causar a eliminação do participante.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/10/2026 às 21:49
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Colocar o celular no envelope porta-objetos não basta: o aparelho precisa estar completamente desligado durante o Enem 2026. Se emitir qualquer som, como toque ou alarme, o candidato pode ser eliminado mesmo que o telefone esteja guardado.

O edital determina que celular, tablet, relógio inteligente e outros equipamentos eletrônicos fiquem com aplicativos, funções, sistemas e alarmes desativados. Tudo deve permanecer dentro do envelope lacrado e identificado desde a entrada na sala até a saída definitiva do local.

O pacote deve ser mantido debaixo da carteira. A regra será aplicada nos dois dias do exame regular, marcados para 8 e 15 de novembro de 2026, e evita que um alarme programado ou uma função automática interrompa a prova e coloque a participação em risco.

O texto do Inep é direto ao tratar da consequência: aparelho que produza som pode provocar eliminação. Por isso, apenas colocar o telefone no modo silencioso não atende à exigência de mantê-lo desligado.

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Antes de entrar na sala, o participante deve desligar os equipamentos e guardá-los no envelope fornecido pela equipe de aplicação. Também entram no pacote outros objetos não permitidos fora dele, como relógios de qualquer tipo, calculadora, fones de ouvido e chaves com componente eletrônico.

A conferência deve ser feita antes do início da aplicação. O candidato é responsável por manter o envelope lacrado e no lugar indicado até deixar definitivamente o local de prova.

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Resumo

  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Celular: deve ficar desligado, não apenas no silencioso.
  • Envelope: lacrado, identificado e debaixo da carteira.
  • Risco: toque ou alarme pode eliminar o participante.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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