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ENEM 2026

Enem 2026: documento danificado impede fazer a prova?

Edital prevê identificação especial quando o documento original está danificado, ilegível ou não permite reconhecer completamente

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/10/2026 às 21:39
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Um documento oficial danificado não significa, por si só, que o candidato ficará fora do Enem 2026. Dependendo das condições do material apresentado, será possível fazer a prova depois de passar por um procedimento de identificação especial.

A regra vale quando a via original está danificada ou ilegível, ou quando a fotografia e a fisionomia atual não permitem uma identificação completa.

O edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também menciona situações em que os caracteres essenciais ou a assinatura não podem ser conferidos adequadamente.

Nesses casos, a identificação especial inclui a coleta de informações pessoais e a captura de uma foto do rosto do participante e do documento apresentado. Recusar o procedimento sem justificativa é motivo de eliminação, conforme as regras do exame.

Mesmo com essa possibilidade, o participante não pode permanecer no local de prova sem um documento de identificação válido. A orientação prática é verificar com antecedência as condições do documento que será levado nos dois domingos de aplicação regular, em 8 e 15 de novembro de 2026.

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Como funciona a identificação especial no Enem?

O procedimento não substitui a exigência de levar a documentação aceita pelo exame. Ele é aplicado quando o documento original apresentado precisa de uma conferência adicional para que a equipe consiga confirmar a identidade do candidato.

Quem estiver usando máscara de proteção contra doença infectocontagiosa deverá retirá-la no momento da identificação. O Inep também informa que poderá adotar procedimentos adicionais de conferência nos dias de prova.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Documento danificado: pode levar à identificação especial.
  • Procedimento: coleta de dados e fotos do rosto e do documento.
  • Atenção: a recusa injustificada ao procedimento pode eliminar o candidato.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Jefferson Albuquerque
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