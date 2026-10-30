Enem 2026: documento danificado impede fazer a prova?

Um documento oficial danificado não significa, por si só, que o candidato ficará fora do Enem 2026. Dependendo das condições do material apresentado, será possível fazer a prova depois de passar por um procedimento de identificação especial.

A regra vale quando a via original está danificada ou ilegível, ou quando a fotografia e a fisionomia atual não permitem uma identificação completa.

O edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também menciona situações em que os caracteres essenciais ou a assinatura não podem ser conferidos adequadamente.

Nesses casos, a identificação especial inclui a coleta de informações pessoais e a captura de uma foto do rosto do participante e do documento apresentado. Recusar o procedimento sem justificativa é motivo de eliminação, conforme as regras do exame.

Mesmo com essa possibilidade, o participante não pode permanecer no local de prova sem um documento de identificação válido. A orientação prática é verificar com antecedência as condições do documento que será levado nos dois domingos de aplicação regular, em 8 e 15 de novembro de 2026.

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Como funciona a identificação especial no Enem?

O procedimento não substitui a exigência de levar a documentação aceita pelo exame. Ele é aplicado quando o documento original apresentado precisa de uma conferência adicional para que a equipe consiga confirmar a identidade do candidato.

Quem estiver usando máscara de proteção contra doença infectocontagiosa deverá retirá-la no momento da identificação. O Inep também informa que poderá adotar procedimentos adicionais de conferência nos dias de prova.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Documento danificado: pode levar à identificação especial.



Procedimento: coleta de dados e fotos do rosto e do documento.



Atenção: a recusa injustificada ao procedimento pode eliminar o candidato.

Para mais informações, consulte o site do Inep.