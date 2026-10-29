Enem 2026: gêneros literários vão além de decorar nomes

Reconhecer um gênero literário exige olhar para a forma como o texto foi construído, e não apenas buscar uma etiqueta. Esse tipo de leitura faz parte da preparação para o Enem 2026.

A matriz de Linguagens cita os gêneros épico ou narrativo, lírico e dramático. Também destaca a relação entre recursos expressivos, estrutura do texto e processo social do momento de produção.

Na prática, o estudante pode comparar voz, organização, personagens, ação e recursos de linguagem. O contexto histórico e artístico ajuda a entender por que o texto assume determinada forma.

Linguagens será aplicada no primeiro dia, em 8 de novembro. A aplicação regular do Enem 2026 termina em 15 de novembro.

Como revisar os gêneros literários



Leia exemplos variados e identifique como cada texto organiza a experiência, a expressão ou a ação. Depois, relacione as escolhas de linguagem ao contexto de produção e recepção.

A matriz orienta a preparação para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não aponta quais autores, obras ou gêneros específicos aparecerão na prova.

Resumo

Observe linguagens e recursos expressivos.

Analise a função e o impacto social das tecnologias.

Considere usos críticos da comunicação e da informação.

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.