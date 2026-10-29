Enem 2026: pobreza e segregação espacial entram na revisão

Viver na mesma cidade não significa ter o mesmo acesso a moradia, transporte e serviços. A segregação espacial aparece entre os conteúdos de Ciências Humanas do Enem 2026.

A matriz reúne vida urbana, redes e hierarquia entre cidades, pobreza e segregação espacial. O estudo pode ligar a organização do território às desigualdades observadas no cotidiano.

Mapas, fotografias, gráficos e textos ajudam a perceber como diferentes grupos ocupam o espaço e acessam oportunidades. A questão pode exigir comparação entre áreas e interpretação das informações oferecidas.

Ciências Humanas será aplicada em 8 de novembro. O segundo domingo do Enem 2026 está marcado para 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como estudar o espaço urbano

Observe relações entre localização, serviços, infraestrutura e mobilidade nas situações analisadas. Compare também a função e a posição das cidades nas redes urbanas.

Para 8 e 15 de novembro de 2026, a matriz indica o campo de estudo, mas não prevê a cidade, o mapa ou o recorte social que será usado.

Resumo

Revisar: pobreza e segregação espacial



Relacionar: redes e hierarquia urbana



Ciências Humanas: 8 de novembro de 2026



Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.