Enem 2026: pobreza e segregação espacial entram na revisão

Viver na mesma cidade não significa ter o mesmo acesso a moradia, transporte e serviços. A segregação espacial aparece entre os conteúdos de Ciências Humanas do Enem 2026.
A matriz reúne vida urbana, redes e hierarquia entre cidades, pobreza e segregação espacial. O estudo pode ligar a organização do território às desigualdades observadas no cotidiano.
Mapas, fotografias, gráficos e textos ajudam a perceber como diferentes grupos ocupam o espaço e acessam oportunidades. A questão pode exigir comparação entre áreas e interpretação das informações oferecidas.
Ciências Humanas será aplicada em 8 de novembro. O segundo domingo do Enem 2026 está marcado para 15 de novembro.
Como calcular a nota do Enem com peso?
Como estudar o espaço urbano
Observe relações entre localização, serviços, infraestrutura e mobilidade nas situações analisadas. Compare também a função e a posição das cidades nas redes urbanas.
Para 8 e 15 de novembro de 2026, a matriz indica o campo de estudo, mas não prevê a cidade, o mapa ou o recorte social que será usado.
Resumo
- Revisar: pobreza e segregação espacial
- Relacionar: redes e hierarquia urbana
- Ciências Humanas: 8 de novembro de 2026
- Segundo dia: 15 de novembro de 2026
Para mais informações, consulte o site do Inep.