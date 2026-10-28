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Enem 2026: como revisar circuitos elétricos e Lei de Ohm

Matriz inclui tensão, corrente, resistência, potência, consumo de energia e representação de circuitos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 28/10/2026 às 23:57
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Enem 2026: como revisar circuitos elétricos e Lei de Ohm FOTO: Imagem de evening_tao no Magnific

Uma lâmpada, um resistor e uma fonte podem formar um problema que mistura desenho, unidades e relações matemáticas. Circuitos elétricos simples estão entre os conteúdos do Enem 2026.

A matriz de Ciências da Natureza cita Lei de Ohm, resistência, resistividade e relações entre tensão, corrente, potência e energia. Também inclui símbolos e representação gráfica de circuitos.

Antes de fazer contas, o estudante precisa reconhecer os componentes e as grandezas indicadas. A leitura correta do circuito evita aplicar uma relação a dados que representam outra coisa.

Física será cobrada em 15 de novembro, no segundo dia do exame. A aplicação regular do Enem 2026 começa em 8 de novembro.

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O que observar em um circuito

Identifique fonte, resistores, medidores e caminhos da corrente. Em seguida, confira unidades e dados de tensão, corrente, resistência, potência ou energia antes de escolher a relação necessária.

Para 8 e 15 de novembro de 2026, a matriz funciona como guia do conteúdo. Ela não informa a frequência do tema nem antecipa o desenho de uma questão.

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Resumo

  • Conteúdos: Lei de Ohm e circuitos simples
  • Grandezas: tensão, corrente, resistência, potência e energia
  • Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026
  • Primeiro dia: 8 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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