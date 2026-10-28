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ENEM 2026

Enem 2026: pode fazer anotações antes do início da prova?

Candidato deve esperar a autorização do chefe de sala antes de escrever nos materiais do exame.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 28/10/2026 às 23:41
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Receber o caderno não significa que já está permitido começar a escrever. No Enem 2026, qualquer anotação deve esperar a autorização expressa do chefe de sala.

O edital proíbe escrever no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na Folha de Rascunho ou em outros documentos do exame antes da liberação para o início.

Essa regra vale até para uma marca pequena, como registrar um horário ou circular uma informação. O mais seguro é manter a caneta parada enquanto a equipe transmite as instruções.

O procedimento será adotado nos dois dias da aplicação regular, em 8 e 15 de novembro de 2026. Quem se antecipa pode ser eliminado do exame.

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Quando começar a preencher os materiais

Espere o aviso do chefe de sala e siga a ordem das orientações. Antes da autorização, aproveite o tempo apenas para ouvir a equipe e conferir visualmente o que for solicitado.

Em 8 e 15 de novembro de 2026, não faça anotações por impulso assim que receber o material. O sinal de início é dado pela equipe de aplicação.

Leia Também

Resumo

  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026
  • Antes da autorização: não escrever nos materiais
  • Liberação: feita pelo chefe de sala
  • Descumprimento: pode causar eliminação

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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