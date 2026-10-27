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Enem 2026: totalitarismo e ditaduras entram na revisão

Matriz de humanas inclui regimes europeus do século XX e ditaduras políticas na América Latina.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 27/10/2026 às 21:29
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Enem 2026: totalitarismo e ditaduras entram na revisão FOTO: Imagem de Magnific

Comparar regimes autoritários exige observar contexto, organização política e efeitos sobre a sociedade. Esse campo de estudo está previsto em Ciências Humanas no Enem 2026.

A matriz reúne nazifascismo, franquismo, salazarismo e stalinismo entre os sistemas totalitários europeus do século XX. Também inclui o Estado Novo no Brasil e ditaduras na América Latina.

Os temas aparecem próximos de revoluções, Guerras Mundiais, Guerra Fria e conflitos posteriores. Estudar essas conexões ajuda a interpretar documentos, discursos e processos históricos sem tratar cada regime como um episódio isolado.

Ciências Humanas será aplicada em 8 de novembro. O segundo dia do Enem 2026 ocorrerá em 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como comparar os regimes

Organize os contextos de surgimento, as formas de controle político e as consequências sociais apresentadas nos materiais de estudo. Diferencie os casos europeus das experiências latino-americanas sem apagar suas particularidades.

A matriz do Inep orienta a revisão para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não prevê qual regime será abordado nem a quantidade de questões sobre o tema.

Leia Também

Resumo

  • Europa: nazifascismo, franquismo, salazarismo e stalinismo
  • América Latina: Estado Novo e ditaduras políticas
  • Ciências Humanas: 8 de novembro de 2026
  • Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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