Enem 2026: totalitarismo e ditaduras entram na revisão

Comparar regimes autoritários exige observar contexto, organização política e efeitos sobre a sociedade. Esse campo de estudo está previsto em Ciências Humanas no Enem 2026.

A matriz reúne nazifascismo, franquismo, salazarismo e stalinismo entre os sistemas totalitários europeus do século XX. Também inclui o Estado Novo no Brasil e ditaduras na América Latina.

Os temas aparecem próximos de revoluções, Guerras Mundiais, Guerra Fria e conflitos posteriores. Estudar essas conexões ajuda a interpretar documentos, discursos e processos históricos sem tratar cada regime como um episódio isolado.

Ciências Humanas será aplicada em 8 de novembro. O segundo dia do Enem 2026 ocorrerá em 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como comparar os regimes

Organize os contextos de surgimento, as formas de controle político e as consequências sociais apresentadas nos materiais de estudo. Diferencie os casos europeus das experiências latino-americanas sem apagar suas particularidades.

A matriz do Inep orienta a revisão para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não prevê qual regime será abordado nem a quantidade de questões sobre o tema.

Resumo

Europa: nazifascismo, franquismo, salazarismo e stalinismo



América Latina: Estado Novo e ditaduras políticas



Ciências Humanas: 8 de novembro de 2026



Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.