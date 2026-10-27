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Enem 2026: diferenciação celular e tecidos estão na matriz

Biologia relaciona o desenvolvimento das células aos principais tecidos animais e vegetais.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 27/10/2026 às 21:19
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Enem 2026: diferenciação celular e tecidos estão na matriz FOTO: Imagem de kjpargeter no Magnific

Nem todas as células desempenham a mesma função, mesmo quando pertencem ao mesmo organismo. A diferenciação celular é um dos conteúdos de biologia previstos para o Enem 2026.

A matriz de referência aproxima esse tema dos principais tecidos animais e vegetais. O documento também inclui síntese proteica, células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante.

Para estudar, o candidato pode observar como a especialização celular se relaciona à organização e ao funcionamento dos tecidos. Esquemas e comparações ajudam a interpretar as informações apresentadas em uma questão.

Biologia integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro. A primeira etapa do Enem 2026 será realizada em 8 de novembro.

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Compare os principais tecidos por estrutura e função, relacionando-os ao processo de diferenciação. Depois, treine a leitura de imagens e descrições que mostrem células em diferentes estágios ou funções.

A matriz orienta a preparação para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não informa a frequência do tema nem permite antecipar o recorte da prova.

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Resumo

  • Tema: diferenciação celular
  • Relacionar: tecidos animais e vegetais
  • Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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biologia Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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