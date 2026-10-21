ENEM NE10
ENEM 2026

Copiar textos de apoio na redação do Enem reduz linhas válidas

Trechos copiados da proposta ou do caderno são desconsiderados na contagem mínima do texto.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 21/10/2026 às 17:15
Imagem de Dragos Condrea no Magnific
Copiar textos de apoio na redação do Enem reduz linhas válidas FOTO: Imagem de Dragos Condrea no Magnific

Copiar os textos de apoio não ajuda o candidato a alcançar a extensão necessária na redação do Enem 2026. As linhas reproduzidas são retiradas da contagem considerada pela banca.

A regra abrange cópias da proposta de redação e do caderno de provas. O participante precisa desenvolver um texto próprio, ligado ao tema e estruturado de forma dissertativo-argumentativa.

O edital do Inep determina que as linhas copiadas sejam desconsideradas para a contagem mínima. O mesmo documento classifica como insuficiente a redação manuscrita com até sete linhas, qualquer que seja o conteúdo.

Isso significa que um texto aparentemente maior pode ficar abaixo do limite depois da retirada dos trechos reproduzidos. A orientação é usar os materiais apresentados como base para reflexão, sem simplesmente transcrevê-los.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como usar os textos de apoio

O estudante pode identificar ideias, dados e posições trazidas pela proposta e, a partir deles, construir a própria argumentação. Nos treinos, deve revisar se o texto tem desenvolvimento autoral e atende ao tema.

A redação integra o primeiro domingo do Enem 2026. A aplicação regular será realizada em 8 e 15 de novembro, e conhecer as regras com antecedência evita erros no texto definitivo.

Leia Também

Resumo

  • Linhas copiadas dos textos de apoio não entram na contagem mínima;
  • Cópias do caderno de provas seguem a mesma regra;
  • Até sete linhas manuscritas configuram texto insuficiente;
  • Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 redação do Enem regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.