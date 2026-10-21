Copiar textos de apoio na redação do Enem reduz linhas válidas

Copiar os textos de apoio não ajuda o candidato a alcançar a extensão necessária na redação do Enem 2026. As linhas reproduzidas são retiradas da contagem considerada pela banca.

A regra abrange cópias da proposta de redação e do caderno de provas. O participante precisa desenvolver um texto próprio, ligado ao tema e estruturado de forma dissertativo-argumentativa.

O edital do Inep determina que as linhas copiadas sejam desconsideradas para a contagem mínima. O mesmo documento classifica como insuficiente a redação manuscrita com até sete linhas, qualquer que seja o conteúdo.

Isso significa que um texto aparentemente maior pode ficar abaixo do limite depois da retirada dos trechos reproduzidos. A orientação é usar os materiais apresentados como base para reflexão, sem simplesmente transcrevê-los.

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Como usar os textos de apoio

O estudante pode identificar ideias, dados e posições trazidas pela proposta e, a partir deles, construir a própria argumentação. Nos treinos, deve revisar se o texto tem desenvolvimento autoral e atende ao tema.

A redação integra o primeiro domingo do Enem 2026. A aplicação regular será realizada em 8 e 15 de novembro, e conhecer as regras com antecedência evita erros no texto definitivo.

Resumo

Linhas copiadas dos textos de apoio não entram na contagem mínima;



Cópias do caderno de provas seguem a mesma regra;



Até sete linhas manuscritas configuram texto insuficiente;



Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.