Enem 2026: saída da sala não dá tempo extra de prova

O relógio da prova continua correndo quando o participante se afasta da sala durante o Enem 2026. O tempo usado fora do ambiente não será acrescentado ao período de aplicação.
A regra vale para afastamentos, avisos e procedimentos que precisem ser cumpridos durante o exame. Por isso, o candidato deve considerar essas interrupções ao organizar o próprio ritmo.
De acordo com o edital do Inep, não haverá prorrogação para fazer as questões, preencher o cartão-resposta ou concluir a folha de redação por causa dessas situações.
Todas as salas terão um marcador para o acompanhamento do tempo. O participante deve reservar minutos suficientes para passar as respostas e o texto definitivo aos documentos corretos.
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Como administrar o tempo no Enem
Um bom planejamento separa o período de resolução das questões do tempo necessário para o cartão-resposta. No primeiro domingo, a redação também precisa entrar nessa conta.
A regra será aplicada nos dias 8 e 15 de novembro, datas da aplicação regular do Enem 2026. Seguir os avisos da equipe e observar o marcador da sala ajuda a evitar atraso no preenchimento.
Resumo
- Saídas da sala não geram prorrogação;
- Avisos e procedimentos também não aumentam o tempo;
- É preciso reservar tempo para cartão-resposta e redação;
- Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.
Para mais informações, consulte o site do Inep.