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Enem 2026: saída da sala não dá tempo extra de prova

Edital informa que afastamentos e procedimentos realizados durante a aplicação não prorrogam o horário.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 21/10/2026 às 17:10
Imagem de Dragos Condrea no Magnific
Enem 2026: saída da sala não dá tempo extra de prova FOTO: Imagem de Dragos Condrea no Magnific

O relógio da prova continua correndo quando o participante se afasta da sala durante o Enem 2026. O tempo usado fora do ambiente não será acrescentado ao período de aplicação.

A regra vale para afastamentos, avisos e procedimentos que precisem ser cumpridos durante o exame. Por isso, o candidato deve considerar essas interrupções ao organizar o próprio ritmo.

De acordo com o edital do Inep, não haverá prorrogação para fazer as questões, preencher o cartão-resposta ou concluir a folha de redação por causa dessas situações.

Todas as salas terão um marcador para o acompanhamento do tempo. O participante deve reservar minutos suficientes para passar as respostas e o texto definitivo aos documentos corretos.

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Um bom planejamento separa o período de resolução das questões do tempo necessário para o cartão-resposta. No primeiro domingo, a redação também precisa entrar nessa conta.

A regra será aplicada nos dias 8 e 15 de novembro, datas da aplicação regular do Enem 2026. Seguir os avisos da equipe e observar o marcador da sala ajuda a evitar atraso no preenchimento.

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Resumo

  • Saídas da sala não geram prorrogação;
  • Avisos e procedimentos também não aumentam o tempo;
  • É preciso reservar tempo para cartão-resposta e redação;
  • Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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