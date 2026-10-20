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Saneamento básico no Enem 2026: como revisar o tema

Conteúdo se relaciona a poluição, conservação dos ecossistemas e tecnologias ambientais

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 20/10/2026 às 17:39
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Saneamento básico no Enem 2026: como revisar o tema FOTO: Imagem de wirestock no Magnific

Saneamento básico pode ser analisado como uma questão ambiental e de qualidade de vida. No Enem 2026, o tema integra o conjunto de conhecimentos sobre ecologia e ciências ambientais.

A preparação deve observar as relações entre poluição da água, do solo e do ar, uso de recursos naturais e conservação dos ecossistemas. O problema pode ser apresentado por textos, dados ou situações concretas.

A Matriz de Referência do Inep inclui noções de saneamento básico, tecnologias ambientais e legislação relacionada à água, às florestas, às unidades de conservação e à biodiversidade.

Também aparecem desmatamento, erosão, mudanças climáticas e recuperação de ecossistemas. Isso permite que o saneamento seja conectado a diferentes impactos ambientais.

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O que colocar no roteiro de estudo

O estudante pode relacionar saneamento à prevenção da poluição e à conservação ambiental. Também deve compreender como tecnologias e regras de proteção dos recursos naturais participam das soluções.

O Enem 2026 terá aplicação regular em 8 e 15 de novembro. A matriz delimita o conteúdo da preparação, sem prever o recorte ambiental das questões.

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Resumo

  • Relacionar saneamento e poluição ambiental;
  • Revisar conservação e recuperação de ecossistemas;
  • Estudar tecnologias e legislação ambiental;
  • Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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