Economia agroexportadora: o que estudar para o Enem

Diferentes produtos ajudaram a organizar a economia e o território brasileiro em períodos distintos. Entender essas mudanças é o centro da revisão sobre economia agroexportadora para o Enem 2026.

O estudante pode observar onde cada atividade se desenvolveu, como o trabalho foi organizado e quais transformações sociais e espaciais acompanharam cada ciclo.

A matriz de Ciências Humanas do Inep cita o complexo açucareiro, a mineração no período colonial, a economia cafeeira e a borracha na Amazônia.

O tema aparece no bloco das estruturas produtivas, que também reúne Revolução Industrial, formação do espaço urbano-industrial e industrialização brasileira. A leitura integrada ajuda a comparar diferentes modelos econômicos.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar a linha do tempo

Uma tabela pode reunir produto, período, região, tipo de trabalho e efeitos na ocupação do território. Depois, o candidato pode comparar permanências e mudanças entre essas atividades.

As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro. A matriz orienta os conteúdos, mas não prevê qual período econômico será abordado.

Resumo

Revisar açúcar e mineração colonial;



Estudar economia cafeeira e borracha na Amazônia;



Relacionar produção, trabalho e território;



Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.