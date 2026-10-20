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ENEM 2026

Economia agroexportadora: o que estudar para o Enem

Açúcar, mineração, café e borracha integram o conteúdo de Ciências Humanas

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 20/10/2026 às 17:33
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Economia agroexportadora: o que estudar para o Enem FOTO: Imagem de Magnific

Diferentes produtos ajudaram a organizar a economia e o território brasileiro em períodos distintos. Entender essas mudanças é o centro da revisão sobre economia agroexportadora para o Enem 2026.

O estudante pode observar onde cada atividade se desenvolveu, como o trabalho foi organizado e quais transformações sociais e espaciais acompanharam cada ciclo.

A matriz de Ciências Humanas do Inep cita o complexo açucareiro, a mineração no período colonial, a economia cafeeira e a borracha na Amazônia.

O tema aparece no bloco das estruturas produtivas, que também reúne Revolução Industrial, formação do espaço urbano-industrial e industrialização brasileira. A leitura integrada ajuda a comparar diferentes modelos econômicos.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar a linha do tempo

Uma tabela pode reunir produto, período, região, tipo de trabalho e efeitos na ocupação do território. Depois, o candidato pode comparar permanências e mudanças entre essas atividades.

As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro. A matriz orienta os conteúdos, mas não prevê qual período econômico será abordado.

Leia Também

Resumo

  • Revisar açúcar e mineração colonial;
  • Estudar economia cafeeira e borracha na Amazônia;
  • Relacionar produção, trabalho e território;
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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