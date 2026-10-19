Funções exponenciais e logarítmicas no Enem 2026

Crescimentos e reduções que não acontecem de forma linear podem levar o estudante às funções exponenciais e logarítmicas. Os dois conteúdos integram a preparação de Matemática para o Enem 2026.
Na revisão, é importante compreender como as grandezas se relacionam e o que o gráfico revela. Identificar crescimento, decrescimento e comportamento da função costuma ser mais útil do que decorar procedimentos isolados.
A Matriz de Referência do Inep reúne funções do primeiro e do segundo graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas. Gráficos, equações e inequações aparecem no mesmo bloco.
Essa organização aponta para uma preparação conectada. Uma questão pode exigir que o candidato leia o contexto, reconheça o tipo de relação e use uma representação algébrica ou gráfica para chegar à resposta.
Como revisar exponenciais e logaritmos
O roteiro pode começar pelas propriedades das potências, seguir para o comportamento das funções exponenciais e depois avançar para a relação com os logaritmos. A leitura de gráficos deve acompanhar todas as etapas.
As provas regulares do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. A matriz orienta os conteúdos, mas não informa quantas questões tratarão dessas funções.
Resumo
- Retomar potências e suas propriedades;
- Estudar crescimento e decrescimento exponencial;
- Relacionar exponenciais, logaritmos e gráficos;
- Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.
Mais informações no site do Inep