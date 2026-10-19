Enem 2026: por que a caneta deve ser preta e transparente?

A escolha da caneta não é um detalhe no Enem 2026. O participante precisa usar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente para registrar as respostas e escrever a redação.

A exigência está ligada à leitura óptica do cartão-resposta e à correção do texto. O edital alerta que o uso de material inadequado pode inviabilizar a leitura das marcações e da redação.

Segundo o Inep, as respostas objetivas devem ser transcritas para o cartão e o texto definitivo precisa ser escrito na folha de redação. Em ambos os casos, vale a regra da tinta preta e do corpo transparente.

Caneta fabricada em material não transparente aparece entre os objetos que não podem ficar fora do envelope porta-objetos durante a prova. Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo também integram essa lista.

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Qual caneta levar para o Enem 2026



O candidato deve conferir antes de sair de casa se a caneta é esferográfica, tem tinta preta e corpo transparente. Levar mais de uma unidade dentro desse padrão ajuda a evitar problemas caso uma delas falhe.

A regra vale nos dois domingos da aplicação regular do Enem 2026, marcada para 8 e 15 de novembro. O participante deve seguir também as instruções impressas nos documentos de prova.

Resumo

Caneta esferográfica;



Tinta obrigatoriamente preta;



Corpo fabricado em material transparente;



Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.