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Diversidade nas artes: o que revisar para o Enem 2026

Pluralidade nas produções de minorias sociais e pessoas com deficiência integra a matriz de Linguagens

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 16/10/2026 às 17:55
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Diversidade nas artes: o que revisar para o Enem 2026 FOTO: Imagem de drobotdean no Magnific

Uma produção artística também pode revelar quem participa da sociedade e quais experiências ganham visibilidade. Essa relação entre arte, diversidade e inclusão faz parte do conteúdo do Enem 2026.

Na leitura de uma obra, o estudante deve observar linguagem, contexto e grupo social representado. A análise não se resume a identificar a técnica: é preciso compreender os sentidos construídos.

A matriz de Linguagens do Inep reúne artes visuais, dança, música e teatro. O documento destaca inclusão, diversidade e multiculturalidade, com valorização da pluralidade expressa por minorias sociais e pessoas com deficiência.

O contexto da obra e da comunidade também aparece entre os pontos de estudo. Isso orienta uma leitura que conecta forma artística, fonte de criação e realidade social.

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Como estudar arte e diversidade

Ao analisar uma produção, o candidato pode identificar a linguagem artística, observar o contexto e perguntar quais experiências estão representadas. Também deve reconhecer como escolhas de forma e conteúdo ajudam a comunicar uma visão.

O Enem 2026 será aplicado, na edição regular, nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz orienta as habilidades de análise, sem prever quais obras ou grupos serão abordados nas questões.

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Resumo

  • Revisar artes visuais, dança, música e teatro;
  • Relacionar obra, comunidade e contexto;
  • Observar diversidade, inclusão e multiculturalidade;
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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artes Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.