Ida ao banheiro no Enem 2026 pode exigir nova identificação

Quem precisar ir ao banheiro antes das 13h no Enem 2026 deverá passar por uma nova identificação ao voltar para a sala, mesmo que já tenha cumprido o procedimento anteriormente.

A determinação consta no edital da aplicação regular. Nesse período anterior ao início da prova, o retorno do participante depende do cumprimento dessa nova conferência de identidade.

O documento do Inep também estabelece que, a partir das 13h, a ida ao banheiro é permitida com acompanhamento de um fiscal. Todos os horários do exame seguem o horário de Brasília.

Das 13h às 13h30, os candidatos devem permanecer na sala para os procedimentos de segurança, com exceção justamente da ida ao banheiro acompanhada pelo fiscal. As provas começam às 13h30, após autorização do chefe de sala.

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O que muda antes e depois das 13h



Antes das 13h, o retorno do banheiro exige nova identificação. A partir desse horário, o participante só pode sair da sala acompanhado por um fiscal e deve seguir as orientações da equipe.

Os procedimentos serão adotados nos dias 8 e 15 de novembro, datas da aplicação regular do Enem 2026. Chegar com antecedência reduz a chance de precisar resolver necessidades pessoais durante a organização inicial.

Resumo

Antes das 13h, o retorno exige nova identificação;



A partir das 13h, a ida ocorre com acompanhamento de fiscal;



Os horários seguem Brasília;



Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.