Cartografia no Enem 2026: como estudar mapas e projeções

Ler um mapa exige mais do que localizar um ponto. No Enem 2026, o estudante deve observar que informação está representada, como ela foi organizada e qual leitura o documento permite fazer.

Mapas temáticos, físicos e políticos têm finalidades diferentes. Título, legenda, símbolos e distribuição espacial dos dados ajudam a entender o fenômeno apresentado na questão.

Entre os conteúdos de representação espacial, o Inep lista projeções cartográficas e leitura desses diferentes tipos de mapa. A matriz também cita tecnologias modernas aplicadas à cartografia.

As projeções merecem atenção porque toda representação do planeta em uma superfície plana envolve escolhas. O candidato deve compreender que forma, área ou distância podem receber tratamentos diferentes.

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Um roteiro para interpretar mapas

Antes de responder, o estudante deve conferir título, legenda, orientação, escala quando houver e tema representado. Depois, pode analisar padrões, contrastes e relações entre diferentes áreas.

As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro. A matriz indica as habilidades de cartografia, mas não prevê quais mapas estarão no exame.

Resumo

Revisar projeções cartográficas;



Diferenciar mapas temáticos, físicos e políticos;



Observar título, legenda, símbolos e escala;



Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.