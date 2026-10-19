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Fotossíntese e respiração: o que revisar para o Enem

Processos aparecem na matriz como parte do metabolismo energético das células.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 19/10/2026 às 17:54
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Fotossíntese e respiração: o que revisar para o Enem FOTO: Imagem de pressfoto no Magnific

As células precisam transformar energia para manter suas atividades. Entender como fotossíntese e respiração participam desse processo é uma parte importante da revisão de Biologia para o Enem 2026.

O estudante deve identificar a função geral de cada processo e perceber como eles se relacionam com o fluxo de matéria e energia. Também precisa observar em quais estruturas celulares ocorrem as etapas estudadas.

Na Matriz de Referência, o Inep inclui fotossíntese e respiração no metabolismo energético. O bloco reúne ainda membrana, citoplasma, núcleo, divisão celular e aspectos bioquímicos das estruturas celulares.

Isso permite que o tema apareça ligado à fisiologia da célula, e não apenas como uma sequência de etapas. O candidato deve interpretar o papel dos processos na manutenção dos seres vivos.

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Como organizar esse conteúdo de Biologia

Uma boa divisão é estudar primeiro a estrutura celular, depois a finalidade da fotossíntese e da respiração e, por fim, comparar os dois processos. Esquemas podem ajudar a visualizar entradas, produtos e transformação de energia.

O Enem 2026 terá provas regulares nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz delimita o conteúdo, sem indicar a frequência da cobrança ou prever o formato da questão.

Leia Também

Resumo

  • Revisar estrutura e fisiologia celular;
  • Compreender a função da fotossíntese;
  • Comparar fotossíntese e respiração;
  • Provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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biologia Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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Jefferson Albuquerque
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