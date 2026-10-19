Metais e ligas no Enem 2026: veja o que estudar

Ferro, cobre e alumínio fazem parte de muitos objetos e estruturas presentes no cotidiano. No Enem 2026, o candidato pode precisar relacionar esses materiais às suas características químicas.

A revisão deve diferenciar metal puro de liga metálica e observar como a ligação metálica se relaciona com as propriedades do material. O ponto central é entender a conexão entre composição e comportamento.

A matriz de Ciências da Natureza publicada pelo Inep lista metais, ligas metálicas, ferro, cobre, alumínio e ligações metálicas. O mesmo trecho também aborda substâncias iônicas e moleculares.

Estudar esses grupos em comparação ajuda a distinguir os tipos de ligação e as propriedades apresentadas. Em uma questão, a informação pode surgir por meio de um uso prático ou da descrição de um material.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que colocar no roteiro de Química



Vale revisar as características gerais dos metais, a formação de ligas, os exemplos citados na matriz e a ideia de ligação metálica. Depois, o candidato pode comparar esse conjunto às ligações iônicas e covalentes.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. A matriz funciona como guia de estudo, mas não permite afirmar quais metais ou aplicações aparecerão na prova.

Resumo

Diferenciar metais e ligas metálicas;



Revisar ferro, cobre e alumínio;



Comparar ligações metálicas, iônicas e covalentes;



Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.