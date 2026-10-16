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ENEM 2026

Redação do Enem 2026: até 7 linhas pode dar nota zero

Texto manuscrito com extensão insuficiente recebe nota zero, qualquer que seja o conteúdo apresentado.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 16/10/2026 às 16:36
Imagem de Dragos Condrea no Magnific
Enem 2026: coesão conecta as ideias da redação FOTO: Imagem de Dragos Condrea no Magnific

Escrever poucas linhas pode encerrar a correção da redação antes mesmo da análise dos argumentos. No Enem 2026, o texto manuscrito com até sete linhas é considerado insuficiente e pode receber nota zero.

A regra vale independentemente do conteúdo. Isso significa que uma resposta relacionada ao tema não escapa da nota zero se ficar dentro desse limite de extensão estabelecido para o texto manuscrito.

O edital do Inep também prevê nota zero para a redação em branco, para a fuga ao tema e para o texto que não siga a estrutura dissertativo-argumentativa. Há outras situações de anulação descritas no documento.

Para participantes que escrevem pelo Sistema Braille, o edital estabelece como insuficiente o texto de até dez linhas. A diferença deve ser observada sem confundir as duas formas de realização da redação.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como evitar o texto insuficiente

Nos treinos, o estudante pode conferir se consegue desenvolver uma ideia, apresentar argumentos e concluir dentro do espaço disponível. A meta não deve ser apenas ultrapassar o limite, mas construir um texto completo e ligado à proposta.

A redação será aplicada no primeiro domingo do Enem 2026. As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro, e as regras da produção textual devem ser conhecidas antes da aplicação.

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Resumo

  • Até sete linhas manuscritas configuram texto insuficiente;
  • No Sistema Braille, o limite indicado é de até dez linhas;
  • O conteúdo não afasta a regra de extensão mínima;
  • Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 redação do Enem regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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