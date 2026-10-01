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ENEM 2026

Enem 2026: como organizar argumentos na redação

Competência III avalia se informações, fatos e opiniões sustentam um ponto de vista com coerência e progressão.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 01/10/2026 às 17:30 | Atualizado em 01/10/2026 às 17:38
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Ter boas ideias não basta se elas aparecem soltas ou não ajudam a defender a tese. Na redação do Enem, o candidato precisa escolher os argumentos mais úteis e organizá-los para que o leitor acompanhe o raciocínio.

Esse trabalho é avaliado na Competência III. A Cartilha do Participante de 2025 explica que o texto deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

A cartilha também associa essa competência à coerência entre as ideias e ao chamado projeto de texto. Na prática, isso significa planejar o caminho da argumentação e fazer o desenvolvimento avançar, sem repetir o mesmo ponto em parágrafos diferentes.

A redação será aplicada no primeiro dia do Enem 2026. As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026, e o texto dissertativo-argumentativo será produzido em 8 de novembro.

O que é projeto de texto na redação

Projeto de texto é o planejamento que orienta a defesa do ponto de vista. Ele ajuda o participante a decidir qual recorte fará do tema, quais argumentos usará e em que ordem cada ideia será desenvolvida.

A orientação da cartilha é reunir as ideias sobre o tema e selecionar as que forem pertinentes. Como há limite de linhas, cada informação precisa ter função clara e receber o desenvolvimento necessário.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • A redação será feita no primeiro dia, 8 de novembro.
  • Defina o ponto de vista antes de escolher os argumentos.
  • Organize as ideias em uma sequência coerente e progressiva.

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