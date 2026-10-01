Enem 2026: como organizar argumentos na redação

Ter boas ideias não basta se elas aparecem soltas ou não ajudam a defender a tese. Na redação do Enem, o candidato precisa escolher os argumentos mais úteis e organizá-los para que o leitor acompanhe o raciocínio.

Esse trabalho é avaliado na Competência III. A Cartilha do Participante de 2025 explica que o texto deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

A cartilha também associa essa competência à coerência entre as ideias e ao chamado projeto de texto. Na prática, isso significa planejar o caminho da argumentação e fazer o desenvolvimento avançar, sem repetir o mesmo ponto em parágrafos diferentes.

A redação será aplicada no primeiro dia do Enem 2026. As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026, e o texto dissertativo-argumentativo será produzido em 8 de novembro.

O que é projeto de texto na redação



Projeto de texto é o planejamento que orienta a defesa do ponto de vista. Ele ajuda o participante a decidir qual recorte fará do tema, quais argumentos usará e em que ordem cada ideia será desenvolvida.

A orientação da cartilha é reunir as ideias sobre o tema e selecionar as que forem pertinentes. Como há limite de linhas, cada informação precisa ter função clara e receber o desenvolvimento necessário.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

A redação será feita no primeiro dia, 8 de novembro.

Defina o ponto de vista antes de escolher os argumentos.

Organize as ideias em uma sequência coerente e progressiva.