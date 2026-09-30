Redação do Enem 2026: o que vale na competência II

Ter boas referências não garante pontuação alta se elas não ajudarem a desenvolver o tema da redação do Enem 2026. Essa relação entre repertório, proposta e argumentação é observada na competência II.

O critério exige que o participante compreenda a proposta e escreva dentro dos limites do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Para chegar aos 200 pontos, a matriz pede argumentação consistente e repertório sociocultural produtivo.

Isso significa que uma referência precisa contribuir para a defesa do ponto de vista. A simples presença de uma citação ou informação memorizada não assegura, sozinha, o desempenho máximo.

A redação será aplicada em 8 de novembro, junto com Linguagens e Ciências Humanas. O segundo dia do Enem 2026 será em 15 de novembro.

O que pode reduzir a nota na competência II



A matriz prevê faixas menores para desenvolvimento previsível, domínio insuficiente da estrutura, tangenciamento do tema e cópia de trechos motivadores. A fuga ao tema ou o abandono da estrutura dissertativo-argumentativa pode levar à anulação da redação.

Resumo

Compreenda exatamente a proposta.

Mantenha a estrutura dissertativo-argumentativa.

Use repertório ligado ao argumento, de forma produtiva.

Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem