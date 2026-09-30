ENEM NE10
ENEM 2026

Redação do Enem 2026: o que vale na competência II

Critério avalia compreensão do tema, estrutura dissertativo-argumentativa e uso produtivo de conhecimento

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2026 às 17:19
Imagem de Drazen Zigic no Magnific
Redação do Enem 2026: o que vale na competência II FOTO: Imagem de Drazen Zigic no Magnific

Ter boas referências não garante pontuação alta se elas não ajudarem a desenvolver o tema da redação do Enem 2026. Essa relação entre repertório, proposta e argumentação é observada na competência II.

O critério exige que o participante compreenda a proposta e escreva dentro dos limites do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Para chegar aos 200 pontos, a matriz pede argumentação consistente e repertório sociocultural produtivo.

Isso significa que uma referência precisa contribuir para a defesa do ponto de vista. A simples presença de uma citação ou informação memorizada não assegura, sozinha, o desempenho máximo.

A redação será aplicada em 8 de novembro, junto com Linguagens e Ciências Humanas. O segundo dia do Enem 2026 será em 15 de novembro.

O que pode reduzir a nota na competência II

A matriz prevê faixas menores para desenvolvimento previsível, domínio insuficiente da estrutura, tangenciamento do tema e cópia de trechos motivadores. A fuga ao tema ou o abandono da estrutura dissertativo-argumentativa pode levar à anulação da redação.

Leia Também

Resumo

  • Compreenda exatamente a proposta.
  • Mantenha a estrutura dissertativo-argumentativa.
  • Use repertório ligado ao argumento, de forma produtiva.
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.