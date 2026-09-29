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Gramática na redação do Enem 2026: entenda a competência I

Critério avalia domínio da escrita formal e escolha de registro; desvios recorrentes reduzem a pontuação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2026 às 18:04
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Gramática no Enem FOTO: Imagem de Azeirbaijan_stockers no Magnific

Escrever uma boa argumentação não elimina a necessidade de revisar a gramática na redação do Enem 2026. O domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa é avaliado separadamente na competência I.

Para chegar aos 200 pontos nesse critério, a matriz admite desvios gramaticais ou de convenções da escrita apenas de forma excepcional, sem repetição. A escolha adequada do registro também entra na avaliação.

Quando os desvios ficam mais frequentes e variados, a pontuação diminui nas faixas previstas pelo Inep. A competência vai de zero a 200 pontos, assim como cada um dos outros quatro critérios.

A redação será aplicada em 8 de novembro. O Enem 2026 continua em 15 de novembro, quando os participantes respondem às provas de Ciências da Natureza e Matemática.

O que revisar antes de passar o texto a limpo

A releitura pode buscar problemas de concordância, pontuação, ortografia e escolha de registro. Também é importante verificar se os mesmos desvios aparecem várias vezes, já que a reincidência pesa na faixa máxima da competência I.

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Resumo 

  • Competência I: domínio da escrita formal.
  • Pontuação: de zero a 200 pontos.
  • Desvios excepcionais podem ser aceitos na faixa máxima se não forem recorrentes.
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 gramática regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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