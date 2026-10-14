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Enem 2026: como revisar notação científica para a prova

Conteúdo aparece entre os conhecimentos básicos de Física e ajuda a representar grandezas muito grandes ou muito pequenas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 14/10/2026 às 16:23
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Números com muitos zeros não precisam virar um obstáculo na preparação para o Enem 2026. A notação científica oferece uma forma mais curta de escrevê-los e está entre os conhecimentos básicos de Física indicados para o exame.

Na prática, vale entender como transformar um número em uma potência de dez e como fazer o caminho de volta. Esse domínio também facilita a leitura de medidas e a comparação entre ordens de grandeza.

A Matriz de Referência publicada pelo Inep em 2026 reúne, no mesmo bloco, noções de ordem de grandeza, notação científica e Sistema Internacional de Unidades. O documento também cita observações, medições, gráficos, vetores e a diferença entre grandezas vetoriais e escalares.

Isso significa que a revisão não deve ficar limitada a uma operação isolada. O estudante precisa reconhecer unidades, interpretar valores apresentados em diferentes formatos e perceber a escala envolvida em cada situação.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que colocar no roteiro de estudo

Um roteiro objetivo pode reunir conversão para potências de dez, comparação de ordens de grandeza, unidades do sistema internacional e leitura de gráficos. A matriz delimita os conhecimentos cobrados, mas não informa quantas questões tratarão de cada assunto.

As provas regulares do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. A recomendação é usar as semanas anteriores para retomar conceitos e observar como eles aparecem associados à interpretação de dados.

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Resumo

  • Revisar notação científica e ordem de grandeza;
  • Retomar as principais unidades do Sistema Internacional;
  • Treinar leitura de medidas, gráficos e vetores;
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 física regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

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