Enem 2026: patrimônio linguístico preserva memória

Palavras, modos de falar e formas de expressão guardam marcas da história de uma sociedade. Estudar patrimônio linguístico significa observar como a língua participa da construção da memória.
A matriz de Linguagens do Enem 2026 orienta a reconhecer a importância desse patrimônio para preservar memória e identidade nacional.
O documento também trata as linguagens como sistemas usados para produzir significados, comunicar e organizar a realidade. Textos de diferentes gêneros podem apresentar essas relações.
As provas regulares serão aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens faz parte do primeiro domingo, 8 de novembro.
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Como estudar patrimônio linguístico
O candidato deve observar o contexto histórico e social das formas de expressão. Também pode relacionar mudanças na língua à identidade dos grupos que a utilizam.
A matriz publicada pelo Inep indica a habilidade de leitura, mas não prevê textos específicos. O sentido deve ser construído a partir das pistas presentes na questão.
Resumo
- Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Relacione língua, história e identidade.
- Observe o contexto social das formas de expressão.
- Leia o texto como parte de uma memória coletiva.
Para mais informações, consulte o site do Inep.