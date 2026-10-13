Enem 2026: patrimônio linguístico preserva memória

Palavras, modos de falar e formas de expressão guardam marcas da história de uma sociedade. Estudar patrimônio linguístico significa observar como a língua participa da construção da memória.

A matriz de Linguagens do Enem 2026 orienta a reconhecer a importância desse patrimônio para preservar memória e identidade nacional.

O documento também trata as linguagens como sistemas usados para produzir significados, comunicar e organizar a realidade. Textos de diferentes gêneros podem apresentar essas relações.

As provas regulares serão aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens faz parte do primeiro domingo, 8 de novembro.

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Como estudar patrimônio linguístico

O candidato deve observar o contexto histórico e social das formas de expressão. Também pode relacionar mudanças na língua à identidade dos grupos que a utilizam.

A matriz publicada pelo Inep indica a habilidade de leitura, mas não prevê textos específicos. O sentido deve ser construído a partir das pistas presentes na questão.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Relacione língua, história e identidade.



Observe o contexto social das formas de expressão.



Leia o texto como parte de uma memória coletiva.

Para mais informações, consulte o site do Inep.