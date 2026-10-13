Enem 2026: fotografar ou gravar a prova elimina candidato

Fotografar o caderno, gravar áudio ou registrar qualquer etapa da aplicação é proibido no Enem 2026. A regra vale para a realização da prova e para os materiais usados no exame.

De acordo com o edital do Inep, registrar ou divulgar conteúdo por imagem, vídeo ou som é motivo de eliminação. A obrigação se soma à proibição de comunicação interna ou externa durante a aplicação.

Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados, inclusive com alarmes desativados, dentro do envelope porta-objetos lacrado e identificado.

As regras valem nos dois dias da aplicação regular, marcada para 8 e 15 de novembro de 2026. O envelope deve ficar debaixo da carteira até a saída definitiva.

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Antes de entrar na sala, o participante deve desligar o aparelho e desativar todas as funções e alarmes. Depois, precisa colocá-lo no envelope fornecido pela equipe.

O candidato não deve abrir o envelope durante a prova. Em caso de dúvida, a orientação deve ser solicitada à equipe de aplicação.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Não fotografe, filme ou grave a aplicação.



Desligue o celular e os alarmes.



Mantenha o aparelho no envelope lacrado.

Para mais informações, consulte o site do Inep.