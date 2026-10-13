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Enem 2026: recursos hídricos entram em Ciências Humanas

Bacias hidrográficas, aproveitamento da água e impactos econômicos e ambientais orientam a revisão.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/10/2026 às 17:35
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A água usada pelas cidades, pela agricultura e pela produção de energia faz parte de sistemas que ultrapassam limites municipais. Por isso, recursos hídricos devem ser estudados junto ao território.

A matriz de Ciências Humanas inclui recursos hídricos, bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. A relação entre sociedade e apropriação dos recursos naturais também integra o documento.

O Inep cita impactos ambientais das atividades econômicas e políticas territoriais ambientais. O candidato deve observar usos, conflitos e consequências associados à água.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Ciências Humanas integra o primeiro dia, 8 de novembro de 2026.

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O que revisar sobre bacias hidrográficas

O estudante pode identificar divisores de água, rios principais e áreas drenadas. Depois, deve relacionar abastecimento, irrigação, energia e conservação.

A matriz não prevê quais bacias aparecerão na prova. Mapas, gráficos e textos podem ser usados para discutir diferentes formas de aproveitamento.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise bacias hidrográficas e seus usos.
  • Relacione água, território e atividades econômicas.
  • Observe conflitos e impactos ambientais.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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