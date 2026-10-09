Enem 2026: função da linguagem depende do contexto

Uma mensagem pode informar, emocionar, convencer ou chamar atenção para a própria forma de expressão. Para identificar a função predominante, o estudante precisa analisar o contexto inteiro.

A matriz de Linguagens do Enem 2026 orienta a reconhecer a função da linguagem em situações específicas de interlocução. Também inclui a organização e a progressão temática de diferentes gêneros e tipos de texto.

Isso significa observar quem produz a mensagem, para quem ela é dirigida e qual objetivo pretende alcançar. Elementos verbais e visuais podem atuar juntos na construção desse sentido.

As provas regulares serão aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens faz parte do primeiro dia, marcado para 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como identificar a função predominante



O candidato deve começar pelo gênero e pela situação de comunicação. Depois, pode verificar se o foco está na informação, no destinatário, no emissor, no contato, no código ou na construção da mensagem.

A matriz publicada pelo Inep delimita habilidades de leitura, sem prever quais gêneros serão cobrados. A função deve ser justificada pelos elementos do próprio texto.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Identifique gênero, objetivo e interlocutores.



Observe o foco principal da mensagem.



Use elementos do texto para justificar a resposta.

Para mais informações, consulte o site do Inep.