Enem 2026: função da linguagem depende do contexto

Uma mensagem pode informar, emocionar, convencer ou chamar atenção para a própria forma de expressão. Para identificar a função predominante, o estudante precisa analisar o contexto inteiro.
A matriz de Linguagens do Enem 2026 orienta a reconhecer a função da linguagem em situações específicas de interlocução. Também inclui a organização e a progressão temática de diferentes gêneros e tipos de texto.
Isso significa observar quem produz a mensagem, para quem ela é dirigida e qual objetivo pretende alcançar. Elementos verbais e visuais podem atuar juntos na construção desse sentido.
As provas regulares serão aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens faz parte do primeiro dia, marcado para 8 de novembro.
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Como identificar a função predominante
O candidato deve começar pelo gênero e pela situação de comunicação. Depois, pode verificar se o foco está na informação, no destinatário, no emissor, no contato, no código ou na construção da mensagem.
A matriz publicada pelo Inep delimita habilidades de leitura, sem prever quais gêneros serão cobrados. A função deve ser justificada pelos elementos do próprio texto.
Resumo
- Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Identifique gênero, objetivo e interlocutores.
- Observe o foco principal da mensagem.
- Use elementos do texto para justificar a resposta.
Para mais informações, consulte o site do Inep.