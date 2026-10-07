Enem 2026: biomas brasileiros exigem visão integrada

Um bioma não pode ser entendido apenas pela vegetação mais conhecida. Clima, solo, água, fauna e ação humana formam um conjunto de relações que precisa ser analisado pelo candidato.

A matriz de Ciências da Natureza inclui biogeografia e biomas brasileiros. Também reúne dinâmica de populações, interações entre seres vivos, ciclos biogeoquímicos e fluxo de energia nos ecossistemas.

Exploração de recursos naturais, desmatamento, erosão e poluição da água, do solo e do ar aparecem no mesmo bloco. O Inep ainda cita conservação e recuperação de ecossistemas e da biodiversidade.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. Biologia integra Ciências da Natureza, prova marcada para 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar os biomas



O estudante pode organizar cada bioma por condições ambientais, formas de vida e atividades humanas. Depois, deve observar como uma alteração em um desses elementos afeta o restante do sistema.

A matriz orienta o campo de estudos, mas não informa qual bioma aparecerá na prova. Comparar mapas, gráficos e textos ajuda a desenvolver a leitura integrada esperada na área.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Relacione clima, solo, água, fauna e vegetação.



Observe impactos do uso de recursos naturais.



Revise conservação e recuperação de ecossistemas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.