Enem 2026: língua estrangeira vai além da tradução

Não é preciso traduzir palavra por palavra para compreender um texto em língua estrangeira. Título, imagens, termos conhecidos e contexto podem revelar o tema e a intenção da mensagem.

A matriz de Linguagens propõe associar palavras e expressões ao assunto do texto. Também orienta a relacionar estruturas linguísticas à função e ao uso social.

Outro ponto é reconhecer a produção cultural em língua estrangeira como expressão da diversidade cultural e linguística. O documento do Inep trata o idioma como meio de acesso a informações, tecnologias e culturas.

As provas regulares do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. A língua estrangeira integra Linguagens, área cobrada em 8 de novembro de 2026.

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Como ler o texto em língua estrangeira

O estudante pode começar pelo gênero, pela fonte e pelos elementos visuais. Em seguida, deve localizar palavras-chave e observar a relação delas com o tema geral.

A matriz orienta habilidades de leitura e não estabelece uma lista fechada de vocabulário. O objetivo da preparação deve ser compreender o sentido e a função do texto, não produzir uma tradução completa.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Observe título, fonte, gênero e imagens.



Associe palavras conhecidas ao tema geral.



Identifique função social e contexto cultural.

Para mais informações, consulte o site do Inep.