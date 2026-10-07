Enem 2026: urbanização deve ser ligada à industrialização

O crescimento das cidades não ocorre separado das mudanças na produção e no trabalho. Para revisar urbanização, o estudante deve observar como fábricas, empregos e infraestrutura reorganizam o espaço.

A matriz de Ciências Humanas inclui a formação do espaço urbano-industrial e a industrialização brasileira. Urbanização e transformações sociais e trabalhistas aparecem ligadas nesse bloco.

O documento do Inep também cita Revolução Industrial, fordismo, toyotismo e novas técnicas de produção. Globalização e tecnologias de telecomunicação completam o conjunto de mudanças econômicas, políticas e sociais.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Ciências Humanas integra o primeiro domingo, 8 de novembro de 2026.

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O que relacionar ao estudar urbanização



O candidato pode comparar diferentes modelos de produção e observar seus efeitos sobre trabalho, localização das atividades e organização das cidades. A relação entre campo e cidade também ajuda a compreender esse processo.

A matriz não prevê quais períodos ou cidades serão citados. A preparação deve priorizar causas, consequências e conexões, evitando tratar urbanização como simples aumento da população urbana.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Relacione industrialização, trabalho e crescimento urbano.



Revise fordismo, toyotismo e novas técnicas produtivas.



Observe consequências sociais e espaciais.

Para mais informações, consulte o site do Inep.