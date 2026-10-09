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Enem 2026: comunicação após as 13h pode eliminar

Edital proíbe conversar ou tentar contato com pessoas que não façam parte da equipe de aplicação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 09/10/2026 às 18:33
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

A partir das 13h, o participante não pode conversar, escrever mensagens ou tentar qualquer outra forma de contato com pessoas que não integrem a equipe de aplicação.

De acordo com o edital do Enem 2026, a proibição vale a partir desse horário, sempre considerado pelo horário de Brasília. O descumprimento é motivo de eliminação.

Entre 13h e 13h30, o candidato deve permanecer na sala e aguardar os procedimentos de segurança e a autorização para iniciar o exame. A ida ao banheiro é permitida, desde que acompanhada por um fiscal.

Essas regras valem nos dois dias da aplicação regular, marcada para 8 e 15 de novembro de 2026. O participante deve seguir as orientações da equipe desde a entrada até a saída definitiva.

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O que fazer se precisar de ajuda

Qualquer dúvida ou necessidade deve ser comunicada diretamente a um integrante da equipe de aplicação. O candidato não deve pedir informações, objetos ou auxílio a outro participante.

O edital também proíbe sair da sala após as 13h sem acompanhamento de um fiscal. Cumprir essas orientações evita que uma conduta fora do conteúdo da prova resulte em eliminação.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • A regra considera o horário de Brasília.
  • Após as 13h, fale apenas com a equipe de aplicação.
  • Para ir ao banheiro, aguarde o acompanhamento de um fiscal.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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