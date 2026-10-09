Enem 2026: comunicação após as 13h pode eliminar

A partir das 13h, o participante não pode conversar, escrever mensagens ou tentar qualquer outra forma de contato com pessoas que não integrem a equipe de aplicação.
De acordo com o edital do Enem 2026, a proibição vale a partir desse horário, sempre considerado pelo horário de Brasília. O descumprimento é motivo de eliminação.
Entre 13h e 13h30, o candidato deve permanecer na sala e aguardar os procedimentos de segurança e a autorização para iniciar o exame. A ida ao banheiro é permitida, desde que acompanhada por um fiscal.
Essas regras valem nos dois dias da aplicação regular, marcada para 8 e 15 de novembro de 2026. O participante deve seguir as orientações da equipe desde a entrada até a saída definitiva.
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O que fazer se precisar de ajuda
Qualquer dúvida ou necessidade deve ser comunicada diretamente a um integrante da equipe de aplicação. O candidato não deve pedir informações, objetos ou auxílio a outro participante.
O edital também proíbe sair da sala após as 13h sem acompanhamento de um fiscal. Cumprir essas orientações evita que uma conduta fora do conteúdo da prova resulte em eliminação.
Resumo
- Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
- A regra considera o horário de Brasília.
- Após as 13h, fale apenas com a equipe de aplicação.
- Para ir ao banheiro, aguarde o acompanhamento de um fiscal.
Para mais informações, consulte o site do Inep.