Enem 2026: fluxos populacionais entram em Ciências Humanas

Deslocamentos de pessoas transformam cidades, fronteiras e relações de trabalho. Para o Enem 2026, o candidato deve analisar esses movimentos considerando contexto histórico, causas e respostas do poder público.

A matriz de Ciências Humanas propõe examinar a atuação dos Estados nacionais na dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas econômicos e sociais.

O documento do Inep também orienta a comparar organizações políticas e socioeconômicas em escalas local, regional e mundial. Por isso, uma questão pode exigir a leitura conjunta de texto, mapa, gráfico ou tabela.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. Ciências Humanas integra o primeiro dia, 8 de novembro de 2026.

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O que observar ao estudar deslocamentos

O estudante deve identificar origem, destino, período e motivo do movimento analisado. Também precisa observar quais políticas ou condições econômicas interferem nesse processo.

A matriz apresenta habilidades de análise, sem listar acontecimentos obrigatórios ou prever o tema das questões. O mais importante é relacionar o fluxo populacional ao espaço e às decisões políticas.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Analise origem, destino, período e causas do deslocamento.



Relacione fluxos populacionais à atuação dos Estados.



Treine a leitura combinada de mapas, textos e dados.

Para mais informações, consulte o site do Inep.