Enem 2026: resistência indígena e africana está na matriz

Estudar a colonização apenas pelo ponto de vista europeu deixa de fora sujeitos que enfrentaram a violência, preservaram culturas e construíram diferentes formas de resistência.

A matriz de Ciências Humanas do Enem 2026 inclui a conquista da América e os conflitos entre europeus e indígenas. A escravidão e as resistências indígena e africana no continente também fazem parte do documento.

O Inep relaciona ainda a história cultural dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil e a participação dos povos indígenas na formação social e cultural brasileira.

Esses conhecimentos fazem parte da prova de Ciências Humanas, marcada para o primeiro dia. A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro, com a área cobrada em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar conflitos e resistências

O estudante pode comparar fontes produzidas por grupos diferentes e identificar quem fala, em qual contexto e com qual interesse. Isso ajuda a reconhecer silêncios e disputas na construção da memória histórica.

A matriz orienta o estudo de processos históricos e culturais, mas não prevê episódios específicos. A preparação deve evitar tratar povos indígenas e africanos como grupos únicos e sem diversidade.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Revise conflitos da conquista e da colonização.



Estude resistências indígenas e africanas.



Compare fontes, autores e pontos de vista históricos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.