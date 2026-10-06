Enem 2026: vírus e células pedem comparação em Biologia

Diferenciar um vírus de uma célula e comparar procariontes e eucariontes ajuda a organizar boa parte da revisão de Biologia. Estrutura e funcionamento devem ser estudados de forma relacionada.

No bloco sobre identidade dos seres vivos, a matriz do Enem 2026 inclui níveis de organização, vírus, procariontes e eucariontes. Organismos autótrofos, heterótrofos, unicelulares e pluricelulares também estão na lista.

O estudo pode partir das estruturas presentes em cada grupo e avançar para a forma de obtenção de energia e reprodução. Essa comparação permite entender diferenças sem transformar o conteúdo em uma sequência de nomes.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Biologia integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar organização dos seres vivos



Uma tabela comparativa pode reunir material genético, presença de núcleo, organização celular e modo de vida. O estudante também deve relacionar cada característica às funções desempenhadas pelo organismo.

A matriz publicada pelo Inep orienta os conhecimentos da área, mas não prevê quais organismos serão usados nas questões nem a frequência de cada assunto.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Diferencie vírus, procariontes e eucariontes.

Compare seres unicelulares e pluricelulares.

Revise autótrofos, heterótrofos e níveis de organização.

Para mais informações, consulte o site do Inep.