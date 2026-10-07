Enem 2026: como revisar sequências e progressões

Uma sequência pode crescer sempre pela mesma diferença, seguir uma multiplicação ou obedecer a outro padrão. Reconhecer essa regra é o ponto de partida para resolver problemas com progressões no Enem 2026.

A matriz de Matemática inclui relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões. Princípios de contagem, razões e proporções aparecem no mesmo bloco de conhecimentos numéricos.

O estudante deve observar como cada termo é obtido e quais informações do enunciado definem a sequência. Em muitos casos, organizar os valores em uma tabela torna o padrão mais visível.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Matemática será aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026, junto com Ciências da Natureza.

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A revisão pode começar pela diferença entre crescimento por soma e por multiplicação. Depois, o candidato deve praticar a identificação de termos e a interpretação de situações em que as grandezas mudam de maneira regular.

A matriz publicada pelo Inep orienta os conhecimentos da prova, mas não informa a frequência de cada assunto nem antecipa o tipo de sequência que será utilizado.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Identifique o padrão que liga os termos.



Diferencie crescimento por soma e por multiplicação.



Relacione sequências, grandezas e princípios de contagem.

Para mais informações, consulte o site do Inep.