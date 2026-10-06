Enem 2026: o que fazer se o caderno tiver defeito

Página sem impressão, texto cortado ou outra falha que impeça a leitura não deve ser ignorada. Ao receber o Caderno de Questões, o participante precisa conferir o material antes de começar.

O edital do Enem 2026 orienta a verificar se o caderno contém a quantidade de questões indicada no Cartão-Resposta e se há algum defeito gráfico que impossibilite a resolução.

Se encontrar um problema, o candidato deve comunicá-lo ao chefe de sala para que sejam tomadas as providências cabíveis. A orientação é não tentar resolver sozinho nem alterar o material.

A conferência deve ser feita nos dois dias da aplicação regular, marcados para 8 e 15 de novembro de 2026. O participante também precisa ler as instruções da capa e aguardar autorização para iniciar a prova.

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O que conferir antes de responder



Além da quantidade de questões e da qualidade da impressão, o estudante deve observar as instruções do Caderno, do Cartão-Resposta e da Folha de Redação. O cartão só pode ser destacado quando o chefe de sala autorizar.

O edital informa que o Cartão-Resposta e a Folha de Redação não serão substituídos em caso de procedimento indevido do participante. Por isso, qualquer dúvida deve ser esclarecida antes do preenchimento.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Confira a quantidade de questões do caderno.



Procure falhas que impeçam a leitura ou a resolução.



Avise imediatamente ao chefe de sala.

Para mais informações, consulte o site do Inep.