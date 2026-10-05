Enem 2026: separação de misturas está na matriz

Escolher um método de separação exige primeiro observar o que compõe a mistura. Estado físico, tamanho das partículas, densidade e solubilidade podem ajudar a explicar por que um processo funciona em determinada situação.

A matriz de Química do Enem 2026 inclui tipos de misturas e métodos de separação no bloco dedicado a materiais, propriedades e usos. Estados físicos e mudanças de estado também fazem parte dessa seção.

O documento do Inep ainda diferencia substâncias químicas e reúne características de materiais. Isso significa que a revisão não deve ficar limitada ao nome de cada técnica: é necessário entender a propriedade usada na separação.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. Química será cobrada em Ciências da Natureza no segundo dia, 15 de novembro.

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O estudante pode montar uma tabela com três informações: tipo de mistura, propriedade considerada e método aplicável. Essa organização ajuda a comparar processos que parecem semelhantes.

Também vale observar se a situação envolve componentes sólidos, líquidos ou gasosos. A matriz serve como referência de conteúdo, sem antecipar os exemplos que aparecerão no exame.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Diferencie misturas e substâncias.

Relacione cada método às propriedades dos componentes.

Revise estados físicos e mudanças de estado.

Para mais informações, consulte o site do Inep.