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Enem 2026: probabilidade pede leitura antes da conta

Matriz inclui noções de probabilidade, análise de dados, médias, moda, mediana, desvios e variância.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/10/2026 às 16:43
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Sorteio, escolha aleatória e comparação de possibilidades podem parecer situações muito diferentes, mas todas exigem que o estudante entenda quais resultados são possíveis. Essa leitura inicial é decisiva nas questões de probabilidade.

A matriz de Matemática do Enem 2026 inclui noções de probabilidade no mesmo bloco de representação e análise de dados. Médias, moda, mediana, desvios e variância também aparecem no documento do Inep.

Antes de calcular, o candidato deve identificar o conjunto de resultados possíveis e o evento pedido. Também precisa observar se as possibilidades têm a mesma chance de acontecer ou se o enunciado apresenta condições diferentes.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Matemática será aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026, junto com Ciências da Natureza.

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Como revisar probabilidade

O treino pode começar com problemas simples de contagem e avançar para situações apresentadas em tabelas e gráficos. Organizar os resultados possíveis evita que casos sejam esquecidos ou contados duas vezes.

A matriz orienta os conhecimentos da área, mas não informa quantas questões tratarão do assunto. Também não indica previamente quais contextos serão usados na prova.

Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Identifique os resultados possíveis e o evento pedido.
  • Observe se as possibilidades têm chances iguais.
  • Relacione probabilidade à leitura de dados e à contagem.

Mais informações no site do Inep

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Enem 2026 Matemática regras do enem

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