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Enem 2026: palavras e imagens constroem argumentos

Matriz orienta o candidato a reconhecer recursos verbais e não verbais, público-alvo e estratégias de convencimento.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/10/2026 às 17:50
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Enem 2026: palavras e imagens constroem argumentos FOTO: Imagem de Magnific

Em um anúncio, uma charge ou uma campanha, a mensagem não está apenas nas palavras. Cores, imagens, tamanho das letras e organização dos elementos também podem orientar a interpretação.

A matriz de Linguagens do Enem 2026 propõe reconhecer recursos verbais e não verbais usados para criar ou mudar comportamentos e hábitos. Também prevê a comparação de opiniões, temas e recursos linguísticos em textos diferentes.

Outro ponto é identificar os objetivos do produtor e o público-alvo. De acordo com o documento do Inep, o candidato deve perceber estratégias de convencimento como sedução, comoção, intimidação e chantagem.

As provas regulares serão aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens integra o primeiro domingo do Enem 2026, em 8 de novembro.

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O que observar em um texto multimodal

O estudante deve analisar como palavras e elementos visuais trabalham juntos. Também precisa verificar quem fala, para quem a mensagem é dirigida e qual comportamento ou opinião o texto tenta estimular.

Reconhecer o gênero ajuda a entender a função de cada recurso. A matriz delimita habilidades de leitura, mas não informa quais gêneros ou campanhas aparecerão na prova.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Leia palavras, imagens, cores e organização visual.
  • Identifique objetivo, público-alvo e contexto.
  • Observe as estratégias usadas para convencer.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 Linguagens regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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