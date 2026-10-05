Enem 2026: palavras e imagens constroem argumentos

Em um anúncio, uma charge ou uma campanha, a mensagem não está apenas nas palavras. Cores, imagens, tamanho das letras e organização dos elementos também podem orientar a interpretação.

A matriz de Linguagens do Enem 2026 propõe reconhecer recursos verbais e não verbais usados para criar ou mudar comportamentos e hábitos. Também prevê a comparação de opiniões, temas e recursos linguísticos em textos diferentes.

Outro ponto é identificar os objetivos do produtor e o público-alvo. De acordo com o documento do Inep, o candidato deve perceber estratégias de convencimento como sedução, comoção, intimidação e chantagem.

As provas regulares serão aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens integra o primeiro domingo do Enem 2026, em 8 de novembro.

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O estudante deve analisar como palavras e elementos visuais trabalham juntos. Também precisa verificar quem fala, para quem a mensagem é dirigida e qual comportamento ou opinião o texto tenta estimular.

Reconhecer o gênero ajuda a entender a função de cada recurso. A matriz delimita habilidades de leitura, mas não informa quais gêneros ou campanhas aparecerão na prova.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Leia palavras, imagens, cores e organização visual.

Identifique objetivo, público-alvo e contexto.

Observe as estratégias usadas para convencer.

Para mais informações, consulte o site do Inep.