Enem 2026: saúde pública entra na revisão de Biologia

Conhecer uma doença não se resume a identificar seu agente causador. Na preparação para o Enem 2026, o estudante deve relacionar transmissão, prevenção e condições sociais e ambientais que afetam a saúde da população.

A matriz de Ciências da Natureza inclui a caracterização, a prevenção e a profilaxia das principais doenças que atingem os brasileiros. O documento também cita Infecções Sexualmente Transmissíveis e noções de primeiros socorros.

Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano aparecem no mesmo bloco. Indicadores sociais, ambientais e econômicos, exercícios físicos, vida saudável e desenvolvimento sustentável ampliam o olhar sobre qualidade de vida.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. Biologia integra Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

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Para cada doença estudada, o candidato pode registrar forma de transmissão, principais características e medidas de prevenção. Depois, deve relacionar essas informações ao contexto coletivo apresentado no problema.

A matriz aponta temas de qualidade de vida, mas não prevê doenças específicas nem a quantidade de questões. Por isso, a preparação deve priorizar relações entre Biologia, ambiente e sociedade.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Revise transmissão, prevenção e profilaxia.

Inclua ISTs e noções de primeiros socorros.

Relacione saúde a fatores sociais e ambientais.

Para mais informações, consulte o site do Inep.