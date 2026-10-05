ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: saúde pública entra na revisão de Biologia

Doenças que afetam a população brasileira, prevenção, primeiros socorros e qualidade de vida estão na matriz.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/10/2026 às 17:18
Imagem de drazen_zigic no Magnific
Enem 2026: saúde pública entra na revisão de Biologia FOTO: Imagem de drazen_zigic no Magnific

Conhecer uma doença não se resume a identificar seu agente causador. Na preparação para o Enem 2026, o estudante deve relacionar transmissão, prevenção e condições sociais e ambientais que afetam a saúde da população.

A matriz de Ciências da Natureza inclui a caracterização, a prevenção e a profilaxia das principais doenças que atingem os brasileiros. O documento também cita Infecções Sexualmente Transmissíveis e noções de primeiros socorros.

Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano aparecem no mesmo bloco. Indicadores sociais, ambientais e econômicos, exercícios físicos, vida saudável e desenvolvimento sustentável ampliam o olhar sobre qualidade de vida.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. Biologia integra Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar a revisão de saúde

Para cada doença estudada, o candidato pode registrar forma de transmissão, principais características e medidas de prevenção. Depois, deve relacionar essas informações ao contexto coletivo apresentado no problema.

A matriz aponta temas de qualidade de vida, mas não prevê doenças específicas nem a quantidade de questões. Por isso, a preparação deve priorizar relações entre Biologia, ambiente e sociedade.

Leia Também

Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise transmissão, prevenção e profilaxia.
  • Inclua ISTs e noções de primeiros socorros.
  • Relacione saúde a fatores sociais e ambientais.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

biologia Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.